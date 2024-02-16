Байден зробив заяву щодо смерті Навального

«Путін вбиває людей не лише за межами Росії, зокрема в Україні, а й самих росіян»

Президент США Джо Байден виступив з офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера в колонії. Він сказав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, зазначивши при цьому, що не здивувався повідомленням про неї.

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За словами американського президента, відповідальність за цю смерть, якщо повідомлення про неї підтвердяться, несе російський президент Володимир Путін.

«Навіть у в'язниці він був потужним голосом на захист правди», – сказав Байден, зазначивши, що Навальний у 2021 році повернувся до Росії, хоча міг залишитися за кордоном. – Путін несе відповідальність за смерть Навального».

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Байден також нагадав, що Навальний раніше переніс спробу отруєння.

За словами президента США, Володимир Путін вбиває людей не лише за межами Росії, зокрема в Україні, а й самих росіян. Президент США зазначив, що Навальний вірив у Росію та захищав ті цінності, які протилежні тому, що символізує Путін.

У своєму виступі Байден також закликав Палату представників схвалити допомогу Україні та різко розкритикував свого суперника Дональда Трампа за його висловлювання про НАТО, підтвердивши, що США захищатимуть своїх союзників.

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Також американський президент висловив співчуття сім'ї Навального та його соратникам. На питання про те, чи була смерть Навального вбивством, Байден прямо не відповів, сказавши, що поки що немає точної інформації про причини смерті.

Що стосується того, якими будуть наслідки для Росії, президент США сказав, що буде розглянуто різні варіанти. Він зазначив, що з 2021 року, коли він обіцяв «руйнівні» наслідки у випадку, якщо Навальний помре у в'язниці, Росія зіткнулася з багатьма наслідками своїх дій, включаючи жорсткі санкції.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Згодом, після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почались мітинги.