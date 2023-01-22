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У Білорусі засудили співачку, яка виконала пісню Вакарчука

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Білорусі засудили співачку, яка виконала пісню Вакарчука
Режим Лукашенка заарештував співачку за пісні українською та допомогу ЗСУ
фото з відкритих джерел

Герасименко виконала минулого року в мінському барі пісню на підтримку України, за що її затримала міліція

Білоруський суд дав три роки «домашньої хімії» співачці Мерієм Герасименко, яку в серпні минулого року затримали за виконання пісні гурту «Океан Ельзи». Про це повідомили розслідувачі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

4 серпня 2022 року в мінському барі «Банки-бутылки» Мерієм заспівала пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи», після чого її затримали правоохоронці. За виконання пісні на підтримку України співачка отримала кілька адміністративних термінів, а пізніше на неї порушили кримінальну справу за участь у масових протестах у 2020 році. Її звинуватили в грубому порушенні порядку.

Повідомляється, що після концерту також затримали й власника мінського бару Андрія Жука разом із дружиною Марією. Їх також звинуватили в грубому порушенні порядку, що передбачено ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Суд над подружньою парою відбудеться 31 січня.

«Домашня хімія» – це народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний термін позбавлення волі в Україні, але з деякими відзнаками. Окрім того, що засуджений має відзначатися в міліції, йому також забороняється відвідувати розважальні заклади й вживати алкоголь (а також перебувати в місцях, де він продається). Для того, щоб залишити населений пункт, засуджений має отримати дозвіл у правоохоронних органах. «Домашньою хімією» називають вирок, який містить формулювання «без направлення до виправної установи відкритого типу».

Раніше посіпаки Лукашенка заявили, що Меріем «довгий час перебувала під контролем білоруських силовиків і частину доходів, отриманих від своєї діяльності, використовувала на потреби ЗСУ, у тому числі брала участь у спонсорській підтримці України для закупівлі БПЛА «Bayraktar».

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