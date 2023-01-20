Суд в Білорусі покарав дружину журналіста-політв’язня за інтерв'ю

Вирок може бути оскаржений до Верховного суду протягом 10 днів із дня проголошення

Дружина ув’язненого журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я Лосік отримала два роки колонії за інтерв’ю про чоловіка. Таке рішення суд ухвалив на засіданні 19 січня, передає білоруська служба «Радіо Свобода»

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Саме про два роки ув’язнення клопотала прокуратура. Адвокат клопотав призначити Дар’ї Лосік покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Про це просила в останньому слові й сама обвинувачена.

Вирок може бути оскаржений до Верховного суду протягом 10 днів із дня проголошення.

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Дар’ю Лосік звинувачували через інтерв’ю про її чоловіка телеканалу «Белсат» навесні 2022 року, «в якому вона позиціонувала себе як дружину політв’язня». Її затримали вранці 18 жовтня після обшуку в неї вдома. США закликали до негайного та безумовного звільнення жінки, президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай також вимагав негайного її звільнення і засудив її затримання.

У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення тоді засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів та опозиційних політиків й активістів.

Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою. У подружжя Лосіків є 4-річна дочка, якою зараз опікуються дідусь і бабуся.