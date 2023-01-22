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Прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію
Білоруси можуть влаштовувати провокації на кордоні
фото з відкритих джерел

Білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації

Чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім самої Білорусі й Росії. Однак українські розвідники та прикордонники контролюють ситуацію, бачать, що відбувається в Білорусі. Тож якщо там збільшиться кількість сил, це не пройде повз увагу захисників. Про це 24 каналу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації», – зауважив речник Державної прикордонної служби України.

Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на «гарячіші» напрямки.

За словами речника, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно.

Раніше повідомлялося, що «зуби дракона» вже понад місяць виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі.

Теги: прикордонники Білорусь росія Україна Андрій Демченко росіяни

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