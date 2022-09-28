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Режим Лукашенка заарештував співачку за пісні українською та допомогу ЗСУ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Режим Лукашенка заарештував співачку за пісні українською та допомогу ЗСУ 
Меріем Герасименко запроторили у в'язницю 
фото з відкритих джерел

Артистку не випустили після відбуття арешту на 15 діб

Білоруська співачка Мерієм Герасименко, яку затримали у Мінську після виконання пісні українською мовою у барі, не вийшла на волю після відбуття арешту, повідомляє правозахисний центр «Весна».

За попередньою інформацією, дівчина зараз перебуває у СІЗО Жодіно у кримінальній справі. Яку статтю їй інкримінують, наразі невідомо.

Нагадаємо, 3 серпня пройшов вуличний концерт мінської співачки Мерієм Герасименко. Серед пісень, які вона виконала, були й твори українського гурту «Океан Ельзи», зокрема, пісню «Обійми». Глядачів на концерт зібралося багато. Вони публікували відео у соцмережах, нерідко зі стікерами у жовто-синіх кольорах та іншими знаками підтримки України.

Згодом до закладу прийшли перевіряльники із санстанції та МНС. Пізніше стало відомо, що власника бару Андрія Жука та Мерієм затримали. Дівчину засудили спочатку на 15 діб, потім ще раз на той самий термін.

В управлінні культури Мінміськвиконкому пояснили, що те, що сталося в барі буцімто не пов'язане з піснею, яку виконала Мерієм Герасименко. Причина в тому, що «захід не був санкціонований з жодним органом держуправління».

Раніше посіпаки Лукашенка заявили, що Меріем «довгий час перебувала під контролем білоруських силовиків і частину доходів, отриманих від своєї діяльності, використовувала на потреби ЗСУ, у тому числі брала участь у спонсорській підтримці України для закупівлі БПЛА «Bayraktar».

Влада дуже поспішає влаштувати показове судилище над інакодумною співачкою. Суд призначений на наступні вихідні. Швидше за все, обвинувальний вирок буде ухвалено до понеділка.

Тим часом директор Інституту світової політики Євген Магда закликав українських діячів культури підтримати Мерієм. 

Теги: весна вирок вихідні відео концерт пісня співачка Білорусь

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