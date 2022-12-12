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Депутат Держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Депутат Держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку
Депутат Гурульов не вперше озвучує тези роспропаганди
Фото з відкритих джрел

Російський депутат закликав росіян приготуватися до нових ударів української армії

На думку депутата Держдуми Андрія Гурулєва, Україна знову може вдарити по складах та скупченнях російських військ, пишуть росЗМІ.

«[Снаряди реактивної системи залпового вогню] Himars вже не на 70 кілометрів літають, а на 145. Але дивуватися не треба, треба бути готовими до всього: поставлять їм рано чи пізно знаряддя будь-якої дальності. Ми маємо це прораховувати і готуватися», – попередив Гурулєв.

У традиційній для російської пропаганди манері депутат заявив, що «ситуація у зоні проведення спецоперації стабілізувалася», незважаючи на «спроби наступу ЗСУ на сватівському напрямку».

Нагадаємо, Гурульов у прямому етері заявив, що ціль війни РФ – геноцид українців і закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.

Раніше цей же депутат повідомив, що зі складів у РФ несподівано зникли 1,5 мільйона комплектів військової форми і ніхто не може пояснити пропажу.

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Теги: росія ЗСУ війна тероризм агресія

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