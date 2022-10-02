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У Росії зі складів зникли 1,5 млн комплектів військової форми

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії зі складів зникли 1,5 млн комплектів військової форми
Запаси форми зберігалися на пунктах прийому особового складу, але несподівано зникли
фото з відкритих джерел

Андрій Гурульов заявив, що пропажу форми ніхто не може пояснити

Забайкальський депутат Держдуми від провладної партії «Єдина Росія», генерал-лейтенант у відставці Андрій Гурульов повідомив, що зі складів несподівано зникли 1,5 мільйона комплектів військової форми. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрій Гурульов
Андрій Гурульов
фото з відкритих джерел

«Мені досі незрозуміло, куди поділися 1,5 млн. комплектів, які зберігалися на пунктах прийому особового складу. У нас сьогодні проблеми то з формою, то ще з чимось. Воно все було, воно кудись випарувалося? Це ніхто ніде ніяк нічим не може пояснити!», – заявив Гурульов.

У Росії зі складів зникли 1,5 млн комплектів військової форми фото 1

«Сьогодні ми маємо пункти прийому особового складу. Їх сьогодні треба вже укомплектувати на майбутнє. Не дай боже, обстановка не дозволятиме, і нам скажуть треба ще (мобілізувати)», – сказав він.

Депутат також різко розкритикував Міноборони після відходу військ РФ з Лимана.

Раніше Держдума назвала регіони, де насамперед набиратимуть гарматне м'ясо для Путіна. 

 

Теги: росія партії Міноборони депутат Telegram

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