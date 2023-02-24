У Гаазі навпроти посольства РФ грає гімн України

Український державний гімн у Нідерландах заграв у знак підтримки українців у війні проти російських загарбників

Сьогодні в Гаазі навпроти посольства РФ лунає гімн України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

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«Злочинці відповідатимуть за все, ніхто нічого не забуде», – написав Андрій Єрмак.

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Український гімн лунає по всьому світу. Так, наприклад, у всіх посольствах Великої Британії у світі в річницю російського вторгнення зіграли український національний гімн на знак підтримки України. Так світ демонструє свою небайдужість у річницю кривавого вторгнення Росії.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав перемоги та досягнення України, що вразили увесь світ. Хоч найбільша й найочікуваніша перемога ще попереду, ми досягли чималих успіхів: і не тільки на фронті.