У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України: промовисте відео

Мелінда Сіммонс: «У цю жахливу річницю російського вторгнення мої колеги в британських посольствах по всьому світу зіграли український національний гімн»

У всіх посольствах Великої Британії по всьому світу в річницю російського вторгнення зіграли український національний гімн на знак підтримки України. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Твіттері.

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«У цю жахливу річницю російського вторгнення мої колеги в британських посольствах по всьому світу зіграли український національний гімн, щоб продемонструвати свою підтримку України. Усі ми в посольстві Великої Британії в Україні дуже цінуємо їхню підтримку зараз і протягом усього минулого року», – написала Сіммонс.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати лідерів G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили та надати далекобійну зброю і літаки.