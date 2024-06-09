У Парижі молдаван затримано за написи «французькі солдати в Україні». Кишинів відреагував

У Парижі затримано трьох громадян Молдови, яких підозрюють у створенні графіті із зображенням трун та написами «Французькі солдати в Україні»

Кишинів шкодує через інцидент за участю трьох громадян Молдови у Франції

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив дії своїх співвітчизників, яких затримали в Парижі через графіті із зображенням труни і написом «Французькі солдати в Україні». Про це політик написав на своїй стоінці в соцмережі Х (Twitter).

Попшой зауважив, що Кишинів шкодує через інцидент за участю трьох громадян Молдови в Парижі і «рішуче засуджує» його.

Він назвав вчинок частиною гібридної тактики, спрямованої на завдання шкоди міжнародному іміджу країни.

«Влада Кишинева готова співпрацювати з Францією для з'ясування обставин і притягнення винних до відповідальності», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що вчора вранці в Парижі затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у тому, що вони намалювали графіті із зображенням трун та написами «Французькі солдати в Україні».

До слова, у Парижі активісти виставили біля підніжжя Ейфелевої вежі п'ять трун, вкритих французькими прапорами, з написом «Французькі солдати з України». Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах були мішки з гіпсом.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.