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«Французькі солдати з України»: біля Ейфелевої вежі виявлено труни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Французькі солдати з України»: біля Ейфелевої вежі виявлено труни
Розслідування інциденту було доручено паризькій регіональній поліції
фото з відкритих джерел

Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах були мішки з гіпсом

Парижі активісти виставили біля підніжжя Ейфелевої вежі п'ять трун, вкритих французькими прапорами, з написом «Французькі солдати з України». Про це повідомляє Le Parisien.

«Близько 9-ї години ранку в суботу неподалік від Ейфелевої вежі троє людей поставили 5 трун у натуральну величину на дорогу загального користування, накривши їх французьким прапором і написом «Французькі солдати з України», – повідомило виданню джерело у правоохоронних органах.

Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах були мішки з гіпсом.

У поліції повідомили, що «водій фургона, яким перевозили труни, був заарештований неподалік завдяки швидкому розгортанню поліції».

Затриманий, який прибув із Болгарії напередодні ввечері, зазначив, що йому заплатили 40 євро за перевезення вантажу і супровід.

Двом іншим підозрюваним вдалося втекти. Однак правоохоронці вважають, що знайшли їх на автовокзалі Берсі.

«Поліція 12-го округу заарештувала двох чоловіків, які готувалися сісти на автобус до Берліна. За нашою інформацією, троє підозрюваних – болгарин, українець і німець», – ідеться в повідомленні.

Розслідування було доручено паризькій регіональній поліції. Згідно з інформацією паризької прокуратури, троє підозрюваних були взяті під варту в суботу за «навмисне насильство».

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

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Теги: водій активісти поліція перевезення автобус

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