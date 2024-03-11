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Війська НАТО в Україні. Слова Макрона похитнули солідарність в альянсі – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Війська НАТО в Україні. Слова Макрона похитнули солідарність в альянсі – ЗМІ
У виданні додають, що Макрон звинуватив Німеччину «в безхребетності», після чого помічник канцлера Олафа Шольца засумнівався щодо зобов'язань країни для Франції
фото з відкритих джерел

Експерти переконані: якщо країни Заходу хочуть протистояти Росії, то їм необхідно забезпечувати єдність у вирішенні питань

Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. Про це пише The Times.

Автори матеріалу запевняють, що пропозиція Макрона викликала не тільки здивування, проте й заперечення від союзників країни по НАТО. Крім того, президент Франції завуальовано розкритикував Німеччину за «боягузливу» позицію, що викликало реакцію Берліна та напругу у франко-німецьких відносинах.

Позиція Макрона за останні місяці різко змінилася, адже на початку повномасштабного вторгнення він наполягав на продовженні переговорів. Крім того, тоді він закликав не «принижувати» РФ та пропонував «гарантії» безпеки для країни. 

«Це відповідало уявленню про те, що Франція може стати мостом між Росією і Заходом і повинна відігравати власну, незалежну від Вашингтона роль у відносинах між Сходом і Заходом. Але внутрішня політика вимагала змін. Намагаючись зберегти свій авторитет на батьківщині, пан Макрон вирішив атакувати проросійську позицію свого головного політичного суперника – Національного об'єднання Марін Ле Пен», – йдеться у статті.

У виданні додають, що нещодавно Макрон також звинуватив Німеччину «в безхребетності». Після чого помічник канцлера Олафа Шольца засумнівався щодо зобов'язань країни для Франції. 

У The Times зазначають, що такі публічні звинувачення є найнижчою точкою у відносинах між Німеччиною та Францією, які були основою безпеки Європи впродовж 60 років. 

«Це партнерство вже було ускладнене поганими особистими відносинами і різним баченням європейської безпеки: Німеччина вважає відносини з Вашингтоном першочерговими, а Франція все ще прагне до лідерства в Європі», – зауважують у виданні. 

В матеріалі акцентують, що Шольц теж має нести певну відповідальність за ситуацію, що склалася. Попри обіцянки виділити більше коштів на оборону, зобов'язання щодо України стоять на паузі, що демонструє невизначеність німецьких виборців. 

«Війна почала руйнувати солідарність НАТО, оскільки витрати на підтримку України проникають у внутрішню політику Європи, втома від війни, яка деяким здається непереможною, породжує цинізм виборців, а життєво необхідна американська допомога застрягла в Конгресі. Британія також стурбована, оскільки там роздратовані витоками інформації про присутність військових радників в Україні», – підкреслюють у виданні. 

Автори підсумовують, що якщо Захід хоче протистояти російській агресії, необхідно забезпечувати об'єднаність, і «припинити показуху в столицях НАТО».

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Згодом Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що «деякі країни» вже направили до України своїх військовослужбовців.

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Теги: Німеччина солдат президент напад військові політика Франція війна міністр Петр Павел

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