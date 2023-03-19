У Парижі заборонили масові заходи біля парламенту: французи все одно вийшли на вулиці

Поліція попередила про можливі штрафування за мітинги біля парламенту та президентської резиденції

Поліція Парижу заборонила мітинги на площі Згоди та на Єлисейських Полях. У цих точках протестувальники проти ухвалення пенсійної реформи збиралися найбільше. Про це заявляє Politico.

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«Через серйозні ризики порушення громадського порядку та безпеки… будь-які збори на… площі Згоди та її околицях, а також у районі Єлисейських Полів заборонені», – заявила поліція згідно з даними AFP. «Люди, які збиратимуться у цих місцях, будуть систематично виганятися поліцією», – наголосили у поліції. За даними AFP, поліція Парижу також заявила про можливі штрафи громадян за порушення заборони.

Проте ця заборона не завадила парижанам вийти на вулиці з протестами. У суботу ввечері противники пенсійної реформи мітингували у торговому районі Les Halles в центрі столиці Франції.

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У Politico зазначають, що за час протестів у Франції було заарештовано 300 осіб, 258 з них – на площі Згоди у Парижі.

Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку президент Франції планує ухвалити без голосування у парламенті, включає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років поступовими кроками, а саме по 3 місяці на рік. Також у разі затвердження реформи для отримання пенсії у повному обсязі французам потрібно буде платити внески на рік більше, тобто 43 роки.