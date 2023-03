Протести у Парижі: французи знову вийшли на вулиці

Увечері п’ятниці під час нової демонстрації проти підвищення пенсійного віку сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Про це заявляє Reuters.

Мітинг у п’ятницю став продовженням аналогічних подій у четвер. Причиною виходу на вулиці стало рішення президента Франції Емануеля Макрона затвердити суперечливу пенсійну реформу без голосування у парламенті за спеціальною процедурою.

Деякі протестувальники скандували гасло «Макрона у відставку» на площі Згоди біля будівлі Національної асамблеї у Парижі. Reuters зазначає, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, аби припинити заворушення.

