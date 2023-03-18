Протести у Парижі: французи знову вийшли на вулиці

Деякі протестувальники скандували гасло «Макрона у відставку»

Увечері п’ятниці під час нової демонстрації проти підвищення пенсійного віку сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Про це заявляє Reuters.

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Мітинг у п’ятницю став продовженням аналогічних подій у четвер. Причиною виходу на вулиці стало рішення президента Франції Емануеля Макрона затвердити суперечливу пенсійну реформу без голосування у парламенті за спеціальною процедурою.

Деякі протестувальники скандували гасло «Макрона у відставку» на площі Згоди біля будівлі Національної асамблеї у Парижі. Reuters зазначає, що поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, аби припинити заворушення.

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#Breaking: Just in - Riots are starting to form in #Paris, #France with protestors and police, as the weekend slowly begins for most of the people, the next 2 days will be intense in the country, after French president #Macron bypassed legislation to increase the pension age from… https://t.co/BWDhrL5xKC pic.twitter.com/WJlKlaXctC — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 17, 2023

Понад вісім з десяти французів невдоволені рішенням парламенту ухвалити реформу без голосування у парламенті. А 65% прагнуть продовження страйків та протестів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на опитування RTL radio

Французи планують продовжити протести на цих вихідних, а загальнонаціональні протести плануються у четвер.

Крім того, Reuters зазначає, що через протести на вулицях Парижу накопичилося багато сміття.

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Нагадаємо, що пенсійна реформа, яку президент Франції планує ухвалити без голосування у парламенті, включає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років поступовими кроками, а саме по 3 місяці на рік. Також у разі затвердження реформи для отримання пенсії у повному обсязі французам потрібно буде платити внески на рік більше, тобто 43 роки.