Провал у Макрона: як пенсійна реформа розколола політикум Франції

Рішення про пенсійну реформу може бути ухвалене навіть без участі парламенту Франції

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у четвер офіційно оголосила, що уряд застосує статтю конституції 49.3 для схвалення пенсійної реформи без згоди парламенту.

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«Я беру на себе відповідальність за дії свого уряду», – сказала Борн, виступаючи у Національних зборах, пояснюючи своє рішення.

Вона наголосила на необхідності цієї реформи, оскільки, за її словами, «не можна залишати сумнівів щодо майбутнього наших пенсій».

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Нагадаємо, рекордна кількість французів вийшли на акцію протесту проти пенсійної реформи. Прем'єр зазначила, що законопроект є «компромісом», оскільки його текст обговорювався та змінювався за результатами дебатів та обговорень як у парламенті, так і після переговорів із профспілками.

Засідання в нижній палаті французького парламенту, в якій уряд не має більшості, раніше перервали, оскільки депутати опозиційних партій влаштували демарш. Коли Борн з'явилася в залі, вони почали її освистувати, деякі почали співати «Марсельєзу».

Після оголошення Борна про те, що уряд ухвалить реформу без згоди Національних зборів, голова ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що подасть запит на винесення вотуму недовіри уряду.

«Це визнання повного провалу Еммануеля Макрона. Ця реформа - єдина реформа, яку він захищав під час своєї президентської кампанії. Ми подамо запит на процедуру винесення недовіри уряду», – сказала Ле Пен.

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Раніше Сенат Франції схвалив законопроект про пенсійну реформу під час остаточного голосування у четвер 193 голосами «за» при 114 «проти».

Своїм голосуванням сенатори ухвалили проект закону, узгоджений напередодні спільним комітетом двох парламентських палат. У ході консультацій було усунуто суперечності щодо низки деталей, при цьому головне положення про перехід до віку виходу на пенсію у 64 роки сумніву не було.

У середу Макрон провів чергову нараду з урядовцями, на якій, за даними ЗМІ, не виключив розпуску Національних зборів та нових парламентських виборів у разі провального голосування.