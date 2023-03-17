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У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)
фото: dw.com

У столиці Франції знову відбулися масові протести проти пенсійної реформи

Увечері четверга, 16 березня, парижани вийшли на протест проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французькі правоохоронні органи розганяли протест з використанням сльозогінного газу та водометів. Про це заявляє BBC.

Повідомляють, що прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн санкціонувала ухвалення реформи, посилаючись на статтю конституції 49:3, що дозволяє ухвалити рішення про пенсійну реформу без участі парламенту. Попри невдоволення опозиції, Борн заявляла, що це важлива реформа. Такі дії викликали невдоволення серед населення. 

За даними журналістів, декілька тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту. Ближче до вечора протестувальники зіткнулися з поліцією. За даними BBC, поліціянти використали сльозогінний газ та водомети, щоб очистити вулицю від учасників протесту. Також поліцією Парижу було заарештовано 120 осіб. 

Протестувальники планують влаштувати мітинги 23 березня. 

Нагадаємо, що нещодавно Сенат Франції схвалив законопроєкт про пенсійну реформу під час остаточного голосування у четвер 193 голосами «за» при 114 «проти».

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Теги: Франція відео населення протест міністр реформа

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