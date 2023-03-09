Пентагон відреагував на активізацію співпраці Росії та Ірану

Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, і країна не змогла відмовити Путіну

У військовому відомстві США заявили про безпрецедентну угоду Росії та Ірану. Глава Пентагону Остін переконує, Росія домовилась з Іраном за допомогу у війні з Україною. Про це пише низка американських ЗМІ.

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«У відповідь на підтримку Ірану по Україні Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, у тому числі з ракет і ППО», – сказав глава американського оборонного відомства.

Раніше газета The Jerusalem Post повідомила, що Іран і Росія, можливо, досягли секретної угоди, яка дозволяє Москві повернути Тегерану збагачений уран. Джерела видання розповіли, що договір було укладено у липні 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін відвідав Іран.

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Як стверджують в адміністрації США, відносини Росії та Ірану перетворилися на повноцінне оборонне партнерство. За інформацією Білого дому, дві країни розглядають можливість спільного виробництва бойових безпілотників. Про це розповів офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Москва та Тегеран надають один одному безпрецедентну військову підтримку.У серпні розвідка США повідомила , що Тегеран почав постачати Москві безпілотники-камікадзе для поразки цілей в Україні.

Спочатку сторони категорично заперечували цю інформацію, але незабаром українські території та об'єкти почали атакувати іранські БПЛА «Шахед-31» і «Шахед-36».

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що Іран міг передати РФ приблизно 100 млн куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах. У списку також є 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм) та бронебійні мм та 125 мм). На борту було близько 10 тис. бронежилетів та шоломів.