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Росія погодила з Іраном постачання збагаченого урану – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія погодила з Іраном постачання збагаченого урану – ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін 19 липня 2022 року зустрівся в Тегерані з головою Ірану Ібрагімом Райсі
фото: DW

За даними ЗМІ, коли Москві потрібні були безпілотники для війни в Україні, Тегеран зажадав ядерної гарантії, яка б дозволила відновити запаси урану

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Ірану в липні 2022 року між двома країнами могло бути укладено угоду про повернення Тегерану збагаченого урану, вивезеного в межах ядерної угоди 2015 року. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на розвідувальні джерела.

«Путін, який здійснив спеціальну поїздку до Ірану для укладення угод про постачання зброї між двома країнами, погодився схвалити прохання іранців, очевидно, через свою зацікавленість у компенсації іранцям за їхню допомогу (у війні з Україно – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Джерела стверджують, що Тегеран скористався нагодою, коли Москві потрібні були безпілотники для війни в Україні, і зажадав так званої ядерної гарантії, яка дозволила б «швидко відновити свої запаси урану до тієї кількості і рівня збагачення, які підтримувались до відновлення іранської ядерної угоди».

Зазначається, нібито умови домовленості передбачають, що в разі офіційної відмови США від ядерної угоди Росія якомога швидше поверне Ірану збагачений уран, який було вивезено після укладання домовленості 2015 року.

Речник представництва Ірану при ООН Моджтаба Бабаей прямо не прокоментував інформацію Fox News, однак підкреслив, що Тегеран не планує створювати ядерну зброю, оскільки його військова доктрина забороняє використання зброї масового знищення в будь-якій формі.

Водночас Державний департамент США відмовився від коментарів, але зауважив, що в будь-якому випадку іранська ядерна угода не стоїть на порядку денному вже як кілька місяців.

Нагадаємо, що США вказали, скільки часу знадобиться Ірану, щоб виготовити матеріали до ядерної зброї.

До слова, Міжнародне агентство з ядерної енергії зафіксувало в Ірані збагачений уран, близький за концентрацією до збройного. МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї.

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Теги: росія Іран ядерна зброя

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