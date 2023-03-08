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Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
фото з відкритих джерел

Кремль заплатив за товар готівкою, щоби обійти санкції

На початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах.

Зазначається, що вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня. Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого.

Судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Там, ймовірно, також були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

«Іран направив два вантажних судна, на борту яких знаходилося близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні», – зазначає джерело.

Джерела зазначають, що Іран міг передати РФ приблизно 100 млн куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах. У списку також є 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм) та бронебійні мм та 125 мм). На борту було близько 10 тис. бронежилетів та шоломів.

Кремль заплатив за товар готівкою, щоби обійти санкції.

Раніше повідомлялося, що Кремль пригальмував з купівлею балістичних ракет в Ірану.

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Теги: Іран росія війна Україна

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