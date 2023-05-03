У Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda

У навчаннях візьмуть участь польські військові та союзні армії

У Польщі розпочалися масштабні військові навчання під кодовою назвою Anakonda-23. Вони триватимуть із 2 по 26 травня і в них візьмуть участь 12 тисяч військовослужбовців польської армії, сотні військових НАТО та країн-союзників Альянсу. Про це повідомляє офіційний сайт Оперативного командування Збройних сил республіки Польща.

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«У рамках наймасштабніших нинішніх навчань під кодовою назвою Anakonda-23 з 2 по 26 травня цього року солдати та військова техніка Збройних сил Польщі та союзних армій їздитимуть дорогами більшості воєводств Польщі», – йдеться в повідомленні.

Військові закликали місцевих жителів не публікувати фотографії та інформацію про переміщення військ.

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Також водіїв просять бути особливо уважними у разі зустрічі на дорозі військової техніки, і нагадали, що в'їзд між транспортними засобами, що їдуть колоною, заборонений.

Нинішні навчання Anakonda – вже дев'яті великі маневри польської армії. Заходи тісно координуються з американським Defender-23 та шведським Aurora-23 у рамках навчань союзників уздовж східного флангу НАТО, передає tvn24.

Цього року Anakonda складається з чотирьох частин: студійних навчань бойових ігор стратегічного та оперативного рівнів, комбінованих військових навчань, командно-штабних навчань із використанням комп'ютера та експериментальних навчань.

Особлива увага буде приділена проведенню операцій союзників у регіоні Балтійського моря.

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Навчання в рамках активної частини проводитиметься на польських полігонах та за кордоном: у Швеції, Литві, Латвії та Естонії.

Серед озброєнь, що використовуються під час навчань, будуть: танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder та AHS Krab та реактивні установки Langusta.