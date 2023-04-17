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На тлі війни в України Швеція проведе масштабні військові навчання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На тлі війни в України Швеція проведе масштабні військові навчання
Військові навчання у Швеції завершаться у травні
фото з відкритих джерел

У військових навчаннях у Швеції братимуть участь 14 країн

17 квітня у Швеції розпочинаються навчання «Аврора 23», які є найбільшими у країні за останні понад 25 років. Про це повідомляють Збройні сили Швеції.

Метою навчань є посилення потенціалу шведських військ протидії збройному нападу на їхню країну.

Тренування будуть проводитися в повітрі, на землі та на морі в багатьох частинах Швеції. 

У навчаннях братимуть участь 14 країн і близько 26 тис. військових. Крім Швеції, учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

«Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту», — зазначили у шведських Збройних силах.

Навчання завершаться у травні. З боку Швеції будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

Парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн.

Теги: Швеція військові навчання військові

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