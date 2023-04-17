США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі

Військові кораблі Південної Кореї, США та Японії, які беруть участь у морських навчаннях в лютому 2023 року

Навчання проводяться на тлі зростання загрози з боку Північної Кореї

Сьогодні, 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на військово-морські сили Сеула.

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Зазначається, що навчання проводяться на тлі зростання загрози з боку Північної Кореї, а саме через запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі минулого четверга.

У тренуваннях беруть участь три есмінці: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago. Усі вони оснащені американськими системами Aegis, які є інтегрованою мережею засобів виявлення ракет і їхнього ураження.

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Під час навчань країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей, а також обмін інформацією в режимі реального часу.

Востаннє три країни проводили спільні навчання з протиракетної оборони в лютому.

Нагадаємо, що нещодавно КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника. Цей безпілотник також здатний нести ядерну зброю та наносити атаки у територіальних водах противника.