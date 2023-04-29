Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)

Тренування відбуваються в тренувальному таборі на сході України

Україна продовжує готуватися до контрнаступу та звільнення своїх тимчасово окупованих територій. Зокрема, йде підготовка до форсування річки Дніпро – для цього з українських бійців роблять бойових байдарочників.

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Про це пише німецька газета Bild.

У підготовці наших спецпризначенців для проведення ризикованих операцій з переправленням через ріку бере участь німецький інструктор.

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Він тренував 40 бійців українського спецпідрозділу. Протягом тижня їх розділяли на чотири групи і готували до виконання складного завдання.

За даними видання, тренування відбуваються в тренувальному таборі на сході України. Під час них наші бійці у повному бойовому спорядженні переносять байдарки, а потім перепливають на них річки. Спецпризначенці при цьому мають при собі багато зброї.

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У підготовці наших спецпризначенців для проведення ризикованих операцій з переправленням через ріку бере участь німецький інструктор фото bild

«Байдарки краще за моторні човни підходять для непомітного наближення до ворожої території. Немає шуму двигуна і ви ближче до води, тому вас не так легко помітити», – зазначають у Bild.

Відомо, що українські війсьокові користуються високотехнологічними саморобними байдарками, виготовленими за військовими стандартами. Їх можна розібрати та легко транспортувати навіть на складній місцевості.

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Крім того, ці байдарки мають спеціальне покриття, яке забезпечує низький рівень інфрачервоного випромінювання. Завдяки ньому росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою своїх приладів нічного бачення.

«Українські військові можуть майже непомітно та безшумно переправлятися через річки чи водойми. Завжди під захистом одного або кількох снайперів на своєму березі, котрі прикривають спецоперації та забезпечують вогневу підтримку», – сказано в повідомленні.

Інформація про те, де будуть використовуватися байдарки під час контрнаступу, засекречена.

Триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.