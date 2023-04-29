Головна Новини
search button user button menu button

Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
фото bild

Тренування відбуваються в тренувальному таборі на сході України

Україна продовжує готуватися до контрнаступу та звільнення своїх тимчасово окупованих територій. Зокрема, йде підготовка до форсування річки Дніпро – для цього з українських бійців роблять бойових байдарочників.

Про це пише німецька газета Bild.

У підготовці наших спецпризначенців для проведення ризикованих операцій з переправленням через ріку бере участь німецький інструктор.

Він тренував 40 бійців українського спецпідрозділу. Протягом тижня їх розділяли на чотири групи і готували до виконання складного завдання.

За даними видання, тренування відбуваються в тренувальному таборі на сході України. Під час них наші бійці у повному бойовому спорядженні переносять байдарки, а потім перепливають на них річки. Спецпризначенці при цьому мають при собі багато зброї.

4 фото
На весь екран
У підготовці наших спецпризначенців для проведення ризикованих операцій з переправленням через ріку бере участь німецький інструктор
фото bild

«Байдарки краще за моторні човни підходять для непомітного наближення до ворожої території. Немає шуму двигуна і ви ближче до води, тому вас не так легко помітити», – зазначають у Bild.

Відомо, що українські війсьокові користуються високотехнологічними саморобними байдарками, виготовленими за військовими стандартами. Їх можна розібрати та легко транспортувати навіть на складній місцевості.

Крім того, ці байдарки мають спеціальне покриття, яке забезпечує низький рівень інфрачервоного випромінювання. Завдяки ньому росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою своїх приладів нічного бачення.

«Українські військові можуть майже непомітно та безшумно переправлятися через річки чи водойми. Завжди під захистом одного або кількох снайперів на своєму березі, котрі прикривають спецоперації та забезпечують вогневу підтримку», – сказано в повідомленні.

Інформація про те, де будуть використовуватися байдарки під час контрнаступу, засекречена.

Триває 430-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону. 

Теги: ЗСУ контрнаступ Дніпро навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Минулого року деякі обдаровані росіяни ще мали ілюзію, що так звана СВО може бути легким способом заробити»
У Росії таємно готується чергова «могилізація»
14 квiтня, 13:28
Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику заново сформували череп
31 березня, 01:47
ЗСУ суттєво потіснили росіян: Сили оборони повідомили про ситуацію на Кінбурнській косі
ЗСУ суттєво потіснили росіян: Сили оборони повідомили про ситуацію на Кінбурнській косі
6 квiтня, 21:13
Китайський військовий корабель під час навчань «Joint Sword» поблизу контрольованих Тайванем островів Мацу
Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню
9 квiтня, 19:45
Вчора Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
11 квiтня, 21:21
Данілов просить не робити припущень стосовно планів українських військових
У ЗСУ є кілька варіантів розвитку подій на фронті – Данілов
14 квiтня, 07:58
Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України
Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Дані розсекречених матеріалів
14 квiтня, 11:58
Окупанти хочуть спровокувати невдоволення українського суспільства
Хоче підірвати довіру українців до командування. Кремль розпочав психологічну операцію
14 квiтня, 18:44
Якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами
Україна зможе збивати балістику та літаки на відстані до 150 км. Що відомо про комплекс Patriot
18 квiтня, 20:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
11K
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
8067
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
6212
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
5446
Вілла в Іспанії за €4 млн та розкішне авто: одеський військком втрапив у скандал
5199
Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному

Новини

Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54
Окупанти обстріляли Херсонщину: під завалами виявили тіло загиблої
Вчора, 23:28
Поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна – МАГАТЕ
Вчора, 22:58
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – звернення президента
Вчора, 22:49
ЗСУ вдарили по ворожому ешелону в Маріуполі: знищено вагон із ракетами
Вчора, 22:12
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 08:15

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту