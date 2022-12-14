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У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Росії розпочали «боротьбу з нацизмом» за допомогою тестів ДНК
Під підозрою - всі хлопці однієї зі шкіл
Фото з відкритих джерел

ДНК-аналіз допоможе силовикам виявити автора написів на портретах ветеранів

У всіх хлопців однієї зі шкіл Улан-Уде поліція має намір взяти аналіз ДНК – так співробітники силових структур хочуть знайти учня, який зіпсував фотографії ветеранів у сквері Прикордонників, повідомляють росЗМІ.

Портрети ветеранів Великої Вітчизняної війни 21 листопада були зафарбовані чорною фарбою. Поліція порушила кримінальну справу про реабілітацію нацизму та осквернення символів військової слави. Школярів почали підозрювати через знайдений фломастер – такі ж нібито є в наборах учнів.

Максимальне покарання за порушеною статтею – до трьох років позбавлення волі. Раніше двох інших мешканців Улан-Уде вже засудили до таких термінів за написи маркером на могилі ветерана.

Нагадаємо, на думку аналітиків, російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки.

Тим часом, Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну. Раніше він заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Як відомо, Путін думає над зміною військової доктрини, тож знову заговорив про превентивний ядерний удар.

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Теги: росія війна тероризм школа

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