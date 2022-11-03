Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну

Закаєв: Я кажу про громадянську війну в Росії. У Чечні громадянської війни не буде

«Ми з'явимося в Чечні тоді, коли почнеться бійка у Москві»

У Росії буде громадянська війна. І коли вона почнеться, це стане часом для зміни формату влади в Чечні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Я кажу про громадянську війну в Росії. У Чечні громадянської війни не буде. Наша поява в Чечні станеться тоді, коли почнеться бійка у Москві, в Росії. Коли Кремлю просто буде не до Чечні. Наша поява в Чечні сприятиме тому, щоб змінити формат влади в самій Чечні. 90% чеченців, які там живуть, сьогодні просто терплять Кадирова», – сказав Закаєв.

За словами політика, жителі Чечні сьогодні перебувають у принизливому становищі. Тут завжди ієрархія влади визначалася за принципом: перший серед рівних. Але Кадиров все це зруйнував, тож люди його ненавидять.

«Тому, коли я кажу «змінити владу в Чечні за три дні», я не маю на увазі перестріляти за три дні всіх ворогів. Я маю на увазі те, що 90% населення, і понад 50% представників силових структур відразу перейдуть на наш бік (після зміни режиму в РФ). Просто Кадиров і Путін зробили все, щоб це сталося», – пояснив Ахмед Закаєв.

Крім того, за словами очільника Ічкерії, жителі Чечні вважають, що Україна – це надія всіх закабалених народів Росії.

«Знаєте, можливо, так би і не вважали, і підтримка вас була б інертнішою. Але сам факт оголошення Путіним мобілізації прискорив ці процеси. Тому жителі республік Кавказу з надією дивляться на Україну», – вважає Закаєв.

Нагадаємо, раніше Ахмед Закаєв заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Також президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Казахстан, який раніше можна було вважати найближчим союзником Росії, за останні дні змінив риторику. Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив низку заяв, які можуть свідчити про те, що держава відмовляється брати участь у злочинах РФ проти України.

Крім того, президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час виступу на саміті «Росія – Центральна Азія» в Астані закликав президента РФ Володимира Путіна ставитись до країн Центральної Азії з повагою, а не як до території колишнього СРСР.