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Закаєв побачив ознаки розпаду Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Закаєв побачив ознаки розпаду Росії
Демонтаж держави Росія відбудеться до 2024 року, вважає Ахмед Закаєв
фото: Станіслав Грузєв, glavcom.ua

«Визнання незалежності Чечні може стати хорошим прецедентом»

Оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Путін зробив ще одну величезну помилку – оголосив мобілізацію. Він сьогодні змушує людей їхати на війну з однією метою – бути гарматним м'ясом. При тому основний акцент він робить на національних республіках. Ось ці національні республіки і регіони, які найбільш гостро відчули мобілізацію, зараз серйозно міркують про те, що їм потрібно визначити своє майбутнє, незалежно від Росії. Якщо на Заході будуть вжиті відповідні заходи щодо Чеченської республіки, нас визнають, тоді Чечня може стати хорошим прецедентом для інших республік, що перебувають зараз під контролем Росії», – сказав політик.

Ахмед Закаєв не готовий говорити конкретно про регіони, які відкрито виступлять за незалежність. Водночас він вважає, що ситуація в регіонах у Росії повинна дестабілізуватися до 2024 року. Відбудеться демонтаж держави Росія, тобто докорінні зміни. При цьому трансформація федерації може відбутися у межах тих восьми округів, на які вона нині поділена.

«Можна сказати, що розпад СРСР ще триває. До цього часу країни тільки визначалися зі своїми пріоритетами, під чиїм впливом вони будуть. Згадайте Касим-Жомарта Токаєва, як він розмовляв з Путіним, згадайте Емомалі Рахмона, як він розмовляв з Путіним. Ось з цього моменту можна констатувати факт, що СРСР розпався в тому вигляді, в якому існував до останнього часу. Але остаточний розпад ще не настав. На наступному етапі ці вісім російських регіонів, про які я згадав, самі будуть визначати свій шлях розвитку», – пояснив Закаєв.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також президент Росії Володимир Путін продовжує втрачати свій вплив на пострадянському просторі. Казахстан, який раніше можна було вважати найближчим союзником Росії, за останні дні змінив риторику. Президент Касим-Жомарт Токаєв зробив низку заяв, які можуть свідчити про те, що держава відмовляється брати участь у злочинах РФ проти України.

Крім того, президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час виступу на саміті «Росія – Центральна Азія» в Астані закликав президента РФ Володимира Путіна ставитись до країн Центральної Азії з повагою, а не як до території колишнього СРСР. 

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Теги: росіяни диктатор президент мобілізація держава смерть незалежність Чечня Казахстан путін міністр росія

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