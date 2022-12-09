Путін знову заговорив про превентивний ядерний удар

Диктатор думає над зміною військової доктрини РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає можливість включити до військової доктрини країни превентивний ядерний удар, що обеззброює. Таку заяву очільник країни-терористки зробив на прес-конференції за підсумками візиту до Бішкека, пишуть росЗМІ.

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Путін знову переконував, що Росія, порівняно із США, має і «сучасніші та ефективніші» крилаті ракети, і гіперзвукові комплекси, яких «поки в Штатах немає».

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При цьому президент РФ збирається «подумати про те, щоб взяти на озброєння напрацювання американських партнерів та їхні ідеї забезпечення своєї безпеки».

«Ми просто думаємо про це. Ніхто ж не соромився, коли говорили про це вголос у попередні часи та роки», – пояснив він.

Путін уточнив, що в стратегії США прописаний превентивний удар, а в російській доктрині «сформульовано відповідно-зустрічний удар».

«Але якщо потенційний противник вважає, що може використати теорію превентивного удару, а ми — ні, то все-таки це нас змушує задуматися про ті загрози, які нам створюються ідеями у сфері оборони інших країн», – пригрозив російський диктатор.

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Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ регулярно погрожує застосувати ядерну зброю. В останні місяці, за даними The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька конфіденційних переговорів із представниками російської влади, щоб застерегти Москву від застосування ядерної зброї чи іншої зброї масового ураження.

До слова, нещодавно Путін заяви, що війну в Україні треба було почати раніше. Виступаючи на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що «процес врегулювання з Україною» буде непростим і потребує часу, але «всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі».

Нагадаємо, Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини про те, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.