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Експерт заявив про неочікуваний прорив на шляху України до ЄС

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Експерт заявив про неочікуваний прорив на шляху України до ЄС
Михайло Пашков під час круглого столу на тему «Україна – ЄС»
Фото «Главком»

Експерт пов'язує перспективи відносин Києва та Будапешта з політичними змінами в Угорщині

Позиція Угорщини може впливати на темпи євроінтеграції України, однак наразі не є системною перешкодою для вступу до Європейського Союзу. Про це під час круглого столу на тему «Україна – ЄС» в коментарі «Главкому» розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

За його словами, нинішня влада Угорщини налаштована достатньо проєвропейськи, а зміни у відносинах Києва та Будапешта можуть позитивно позначитися на європейському курсі України.

«Я сподіваюсь, ми знімемо проблемність у двосторонніх відносинах Києва і Будапешта», – зазначив Пашков.

Експерт також звернув увагу на відкриття нових кластерів переговорів про вступ України до ЄС, яке стало можливим після позиції Угорщини. Він пов'язує подальші перспективи двосторонніх відносин із політичними змінами в Угорщині та орієнтується, зокрема, на Петерa Мадяра та його політичне оточення.

Водночас Пашков зазначив, що вплив проорбанівської партії «Фідес» залишатиметься фактором угорської політики. За його словами, значною мірою подальший розвиток ситуації залежатиме від продуктивності реформ угорської влади.

«Оці зміни, які відбуваються в Угорщині, вони на користь двостороннім відносинам і європейському курсу України в тому числі», – сказав експерт.

Пашков також назвав ширше коло факторів, які можуть ускладнити євроінтеграцію України. Серед них – російська агресія, внутрішні політичні процеси в ЄС та втома європейського суспільства від війни.

«Оце внутрішні фактори в ЄС в купі з втомою від війни, вони впливають також на процес української євроінтеграції», – підсумував експерт.

Нагадаємо, що зміна позиції Будапешта стала можливою на тлі політичних змін в Угорщині та посилення позицій опозиції на чолі з Петером Мадяром. На відміну від уряду Віктора Орбана, який тривалий час блокував відкриття переговорних кластерів для України, команда Мадяра декларує більш проєвропейський курс.

Уряд Угорщини засудив російську військову агресію проти України, підтвердив її право на самооборону та заявив про загрозу з боку Росії для Будапешта, Європи й міжнародного порядку

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Теги: Угорщина Україна євроінтеграція влада

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