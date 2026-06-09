Євроінтеграція України: Нордично-Балтійська вісімка виступила за відкриття всіх кластерів

Україна розраховує на вступ до Євросоюзу до 2027 року

Лідери країн заявили, що майбутнє України та її громадян лежить у Європейському Союзі

Країни Нордично-Балтійської вісімки підтримали якнайшвидшу євроінтеграцію України та виступили за відкриття всіх переговорних кластерів без жодних зволікань протягом найближчих двох місяців. Про це йдеться у спільній декларації саміту лідерів, інформує «Главком».

Лідери висловили підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів у червні–липні 2026 року без подальших затримок.

«Країни Нордично-Балтійської вісімки визнають прогрес України у впровадженні комплексних реформ. Зусилля України в цьому напрямку мають тривати, і ми продовжуватимемо підтримувати їх усіма необхідними засобами. Лідери вітають прогрес, досягнутий у процесі вступу України до ЄС, та висловили свою підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів у червні–липні 2026 року без подальших затримок», – йдеться у декларації.

У декларації підкреслено, що членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки для всього європейського континенту.

До складу Нордично-Балтійської вісімки входять: Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Учасники саміту окремо виділили оборонний потенціал України, назвавши її стратегічним партнером НАТО. Завдяки унікальному бойовому досвіду, технологічним інноваціям та військово-промисловому потенціалу Україна вже зараз робить фундаментальний внесок у євроатлантичну безпеку.

«Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО», – підсумували лідери.

Зауважимо, відкриття першого та найважливішого переговорного кластера «Основи» у межах процесу вступу України та Молдови до Євросоюзу заплановане на 15 червня 2026 року.

«Главком» писав, що головування Кіпру в Раді Європейського Союзу розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Раніще канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі.