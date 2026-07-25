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Хронічні борги на балансуючому ринку гальмують євроінтеграцію енергетики – УАВЕ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Хронічні борги на балансуючому ринку гальмують євроінтеграцію енергетики – УАВЕ
Боргова проблема не обмежується лише балансуючим ринком, а впливає і на розвиток відновлюваної енергетики, зазначає Євстігнєєва
фото: depositphotos.com

Балансуючий ринок роками працює в умовах накопичених боргів, – Євстігнєєва

Хронічні борги на балансуючому ринку залишаються однією з головних проблем української енергетики та ускладнюють її розвиток за ринковими правилами. Про це заявила голова Української асоціації відновлюваної енергетики Ольга Євстігнєєва.

За її словами, балансуючий ринок роками працює в умовах накопичених боргів, через що система не може функціонувати так, як задумано. У результаті замість прозорих ринкових механізмів доводиться підтримувати складні тимчасові рішення, а борги продовжують накопичуватися.

«Цей ринок, він хронічно в боргах, і це є дуже велика проблема. І тому сьогодні ми якраз теж будемо відстоювати цю позицію для того, щоб переходити від цього, умовно кажучи, «зоопарку ПСО», яке існує, і впроваджувати якісь системні ринкові механізми», – сказала Євстігнєєва.

Вона зазначила, що боргова проблема не обмежується лише балансуючим ринком, а впливає і на розвиток відновлюваної енергетики. На її думку, для нормальної роботи ринку необхідно одночасно розвивати відновлювану генерацію та системи накопичення енергії, щоб різні сегменти енергоринку працювали як єдина система.

«Проблема боргів, вона є як на балансуючому ринку, так і може з'являтися на ринку ВДЕ. І оці всі такі девіації ринкові... стоять для нас... завданням, для того, щоб їх вирішити і щоб успішно об'єднатися з Європою», – наголосила голова УАВЕ.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що борги на балансуючому ринку виникають не через технічні помилки, а через «критичні» підприємства, які продовжують споживати електроенергію, але роками не можуть за неї розрахуватися.

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Теги: енергетика тарифи ринок

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Економіка

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