Угорщина вперше офіційно назвала Росію загрозою для себе та Європи

Будапешт прямо засуджує російську військову агресію проти України та підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Уряд Угорщини засудив російську військову агресію проти України, підтвердив її право на самооборону та заявив про загрозу з боку Росії для Будапешта, Європи й міжнародного порядку. Повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний урядовий вісник Угорщини Мадьяр Кезлень.

Про це йдеться в офіційних рекомендаціях для угорської делегації перед 81-ю сесією Генеральної асамблеї ООН. Документ підписав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, після чого його оприлюднили в угорському офіційному віснику. У документі Будапешт прямо засуджує російську військову агресію проти України та підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також угорський уряд визнає право України на самооборону. Окремо в рекомендаціях зазначено, що поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та глобального порядку. У Будапешті водночас заявили про підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення тривалого миру та довгострокових гарантій безпеки для України.

Зміна формулювань є помітним відходом від зовнішньополітичного курсу попереднього уряду Віктора Орбана, який тривалий час виступав проти посилення санкцій ЄС щодо Росії та блокував окремі рішення на підтримку України. Новий уряд Петера Мадяра вже зробив низку кроків для зміни відносин із Києвом. Зокрема, у червні Будапешт дозволив просунутися до початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, які раніше блокувалися угорською стороною.

Водночас Угорщина не змінила всіх своїх позицій. Будапешт і надалі виступає проти прискореного вступу України до ЄС та не постачає Києву зброю. Варто нагадати, що Національна податкова служба Угорщини припинила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей. Слідство не виявило складу злочину та встановило законне походження вилучених коштів і золота.