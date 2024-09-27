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Угорщина не стала б захищати себе від вторгнення? Орбан відреагував на заяву свого радника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Угорщина не стала б захищати себе від вторгнення? Орбан відреагував на заяву свого радника
Орбан запевнив, що Угорщина «завжди захищатиме себе»
фото: Reuters

Угорський прем'єр назвав заяву свого соратника двозначною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заяву свого близького радника про те, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на національному радіо, Орбан заявив, що важливо говорити «дуже обережно і чітко» щодо таких делікатних питань.

«Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї», – сказав угорський прем'єр, який зробив національний суверенітет наріжним каменем свого правління.

Він додав, що, як і раніше, Угорщина «завжди захищатиме себе».

Нагадаємо, що політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан заявив, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, називаючи таке рішення «безвідповідальністю». За словами політика, Угорщина у 1956 році, на який припало придушення радянськими військами повстання в Будапешті, «напевно, не зробила б того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки, тому що це безвідповідально». 

«Він поставив свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено», – сказав Балаж Орбан.

Соратник угорського прем'єра додав, що це було суверенне рішення українців, на яке вони мали повне право. «Але якби нас запитали, ми б не радили цього», – додав він.

До слова, опозиційні сили Угорщини жорстко розкритикували такі заяви Балажа та закликали його піти у відставку, пояснюючи це тим, що він «розтоптав основу конституції та незалежності Угорщини». 

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Теги: Віктор Орбан Угорщина

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