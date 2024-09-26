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Радник Орбана заявив, що Угорщина у разі нападу не стала б оборонятись, як Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Радник Орбана заявив, що Угорщина у разі нападу не стала б оборонятись, як Україна
Балаж Орбан заявив, що Зеленський «поставив свою країну в оборонну війну»
фото з відкритих джерел

Політдиректор Орбана заявив, що Угорщина краще б капітулювала, ніж вела б боротьбу з агресором

Політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан заявив, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, називаючи таке рішення «безвідповідальністю». Про це Балаж Орбан заявив під час розмови з журналістом Mandiner, повідомляє Telex.

Соратник Віктора Орбана навів приклад 1956 рік, на який припало придушення радянськими військами повстання в Будапешті. За словами політика, Угорщина «напевно, не зробила б того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, бо це безвідповідально». 

«Він поставив свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено», – сказав Балаж Орбан.

Соратник угорського прем'єра додав, що це було суверенне рішення українців, на яке вони мали повне право. «Але якби нас запитали, ми б не радили цього», – додав він.

«Тому що ми зрозуміли, що тут треба бути обережними, і треба бути обережними з дуже цінними угорськими життями. Не можна просто так розкидатися ними на очах в інших», – заявив політдиректор Віктора Орбана.

Відповідаючи на запитання журналіста, що сталося б, якби США допомогли Угорщині у 1956 році, Балаж Орбан сказав, що, на його думку, це призвело б до Третьої світової війни. 

«Ми могли б перемогти, а могли б і не перемогти, сусідні країни могли б бути з нами, а могли б бути проти нас», – сказав він.

Згодом у своєму Facebook Балаж Орбан додав, що Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни. Зокрема, заяви Балажа Орбана критики сприйняли як натяк на те, що у разі нападу Угорщина не стала б вести оборонну війну.

«Загинули сотні тисяч людей, втрачено сотні тисяч квадратних кілометрів території та знищено країну. Чому так? Ні за що. Війна ніколи не повинна була починатися або мала закінчитися раніше дипломатичними засобами. Усім було б набагато краще», – заявив радник угорського прем’єра.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

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Теги: війна Віктор Орбан Володимир Зеленський США Угорщина

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