Головна Світ Політика
search button user button menu button

Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ
Мадьяр розкритикував провладні сили Угорщини за дивні висловлювання
фото з відкритих джерел

Радник Орбана вважає оборонну війну України проти РФ «безвідповідальною»

Радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що в разі, якщо б Росія вирішила вторгатись на територію Угорщини, то влада країни не прийняла б таке рішення, як Володимир Зеленський і не обороняла б свою територію. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Варто сказати, що Балаж Орбан є представником Офісу глави уряду Угорщини, який допомагає розробляти зовнішню політику прем’єр-міністра. Саме він сказав, що його країна «скоріш за все» не захищалася б від російського вторгнення.

Як передає видання Bloomberg, Балаж заявив, що, якщо б це було можливим, то у 2022 році він рекомендував би Зеленському відмовитись від варіанту збройного захисту України, щоб запобігти великій кількості жертв.

«Ми б, швидше за все, не зробили того, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально», – сказав помічник угорського прем'єра.

Балаж підкреслив, що «Зеленський вступив в оборонну війну». На його думку, саме це призвело до великої кількості жертв.

Опозиційні сили Угорщини жорстко розкритикували такі заяви Балажа та закликали його піти у відставку, пояснюючи це тим, що він «розтоптав основу конституції та незалежності Угорщини». 

Лідер опозиції Петер Мадьяр заявив, що такі висловлювання є фактично визнанням можливості капітуляції Угорщини у разі нападу росіян. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

Читайте також:

Теги: росія міністр Угорщина Володимир Зеленський президент влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низка регіонів Чехії постраждала від повеней
На відновлення Чехії після повеней потрібні роки – Петр Павел
19 вересня, 08:56
Що інноваційного у шлюбі у «Дії»?
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури
13 вересня, 17:07
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години
11 вересня, 20:51
Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС попросили Азербайджан про допомогу
Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи
7 вересня, 20:07
Мыныстр оборони Білл Блер оголосив, що цього тижня пілоти ЗСУ прибули до Канади, щоб розпочати тренування для пілотів винищувачів
Уряд Канади розкрив вміст нового пакету військової допомоги для України
6 вересня, 18:31
Анатолій Стельмах тимчасово очолить Мінреінтеграції
Уряд призначив тимчасового очільника Мінреінтеграції
6 вересня, 14:54
З листопада 2023року Віталій Коваль очолював Фонд держмайна України
Віталій Коваль очолив Міністерство аграрної політики та продовольства України
5 вересня, 17:41
Президент наголосив, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція
Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині
5 вересня, 14:00
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю ЗАЕС
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
2 вересня, 19:03

Політика

ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ
Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ
Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС
Україна в ОБСЄ: Розвідка підтвердила намір РФ атакувати АЕС
Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ
Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ
Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ
Глава МЗС Британії обнадіяв заявою про дозвіл на удари вглиб РФ
Мера Нью-Йорка звинувачено у кримінальних злочинах – NYT
Мера Нью-Йорка звинувачено у кримінальних злочинах – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
61K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
48K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
27K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Саудівський ніж у спину Путіна
20K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Вчора, 07:23

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua