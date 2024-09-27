Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ

Радник Орбана вважає оборонну війну України проти РФ «безвідповідальною»

Радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що в разі, якщо б Росія вирішила вторгатись на територію Угорщини, то влада країни не прийняла б таке рішення, як Володимир Зеленський і не обороняла б свою територію. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Варто сказати, що Балаж Орбан є представником Офісу глави уряду Угорщини, який допомагає розробляти зовнішню політику прем’єр-міністра. Саме він сказав, що його країна «скоріш за все» не захищалася б від російського вторгнення.

Як передає видання Bloomberg, Балаж заявив, що, якщо б це було можливим, то у 2022 році він рекомендував би Зеленському відмовитись від варіанту збройного захисту України, щоб запобігти великій кількості жертв.

«Ми б, швидше за все, не зробили того, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально», – сказав помічник угорського прем'єра.

Балаж підкреслив, що «Зеленський вступив в оборонну війну». На його думку, саме це призвело до великої кількості жертв.

Опозиційні сили Угорщини жорстко розкритикували такі заяви Балажа та закликали його піти у відставку, пояснюючи це тим, що він «розтоптав основу конституції та незалежності Угорщини».

Лідер опозиції Петер Мадьяр заявив, що такі висловлювання є фактично визнанням можливості капітуляції Угорщини у разі нападу росіян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.