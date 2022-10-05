Український посол в Казахстані довів росіян до істерики

Москва вимагає від Астани висилки українського дипломата, який закликав вбивати росіян

Посол Казахстану Єрмек Кошербаєв був викликаний у МЗС Росії, де йому було заявлено про категоричну неприйнятність розвитку ситуації навколо посла України в Казахстані Петра Врублевського, повідомила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Як зазначається у розміщеному у вівторок на сайті російського зовнішньополітичного відомства коментарі Захарової, у Москві розраховують, що казахстанська сторона «вживе заходів до якнайшвидшої остаточної висилки» Врублевського.

Про вбивства росіян, які згадують російські медіа, Врублевський говорив в інтерв'ю 21 серпня: «Намагаємося вбити їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям».

Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану запросило посла України Петра Врублевського та висловило йому протест. У відомстві заявили, що «такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами».

На початку вересня офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров повідомив, що Врублевський вибачився за свої висловлювання.

Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що Врублєвського вигнано з Казахстану на вимогу влади, проте цю інформацію спростували в казахстанському МЗС.

Раніше повідомлялось, що ОДКБ не збирається брати участь у війні проти України, організація відповідає за території тільки тих країн, які є її учасниками.

Дипломат сказав про те, що війна Росії і України «не входить в зону відповідальності організації».