Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну

ОДКБ не збирається брати участь у війні проти України

Компетенція Одкб поширюється тільки на країни, які входять до організації

Бойові дії в Україні не входять в зону компетенції військово-політичного блоку Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ). Про це заявив представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Informburo.

ОДКБ не збирається брати участь у війні проти України, організація відповідає за території тільки тих країн, які є її учасниками.

Дипломат сказав про те, що війна Росії і України «не входить в зону відповідальності організації».

За його словами, Казахстан формує свою політичну позицію виходячи з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенітету і мирного існування на базі правових документів ООН.

Компетенція ОДКБпоширюється тільки на країни, які входять до організації. «У цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на не стоїть на порядку денному», – підкреслив Смадіяров.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключає, що Єреван припинить своє членство в Організації Договору з колективної безпеки на тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.