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Уряд Чорногорії отримав вотум недовіри

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уряд Чорногорії отримав вотум недовіри
36-річний Дритан Абазович очолив уряд Чорногорії 28 квітня 2022 року
фото з відкритих джерел

Вотум недовіри винесено через три тижні після укладення угоди Чорногорії із Сербською православною церквою

У ніч на 20 серпня уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем винесено вотум недовіри. Про це  повідомляє DW з посиланням на Скупщину (парламент) Чорногорії.

Зазначається, що це сталося через три тижні після укладення угоди Чорногорії із Сербською православною церквою. У рамках домовленості, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

«На думку Абазовича, ухвалена угода мала допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях. Критики вважають, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ потреби не було», – йдеться в публікації.

Поки що невідомо, чи призведе це рішення до дострокових парламентських виборів, чи партії, які входять до складу Скупщини, спробують сформувати нову коаліцію.

36-річний Дритан Абазович очолив уряд Чорногорії 28 квітня 2022 року.

Як повідомлялося, парламент Чорногорії засудив збройну агресію Росії проти України та підтримала територіальну цілісність і суверенітет нашої держави.

 

Теги: Чорногорія Сербія церква уряд

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