Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України

Парламент Чорногорії закликає владу РФ терміново припинити військові дії проти України

Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави. Про це повідомляє видання Побjeда і МЗС України.

Рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 18.

У документі йдеться, що парламент закликає владу Російської Федерації терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

В українському МЗС назвали прийняття резолюції ще одним потужним жестом високоцінної підтримки з боку Чорногорії.

Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

Також Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.