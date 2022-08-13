Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата, не пояснюючи причин

Російське посольство у Чорногорії (на фото) залишилося без одного з дипломатів, якого запідозрили у недипломатичній діяльності

Представник посольства країни-агресора має залишити країну протягом семи днів

Один із працівників російського посольства у Чорногорії був оголошений персоною нон ґрата. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Чорногорії.

Прізвища цього дипломата та причини такого рішення чорногорська сторона не називає. Відомо лише, що його діяльність виявилася несумісною із ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Нота про це рішення уже була вручена послу Росії в Чорногорії Владиславу Масленнікову. Дипломат, якого оголосили персоною нон ґрата, має залишити територію цієї балканської країни протягом семи днів.

Масленніков уже пригрозив Чорногорії, що таке рішення не залишиться без відповіді Росії.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної агресії проти України різні країни Європи почали виганяти зі своєї території російських дипломатів. Так, у березні Болгарія оголосила персонами нон ґрата десятьох працівників посольства Росії.

У квітні спочатку Португалія визнала небезпечними для країни і вислала десятьох дипломатів країни-агресора, а наступного дня визнала персонами нон ґрата 12 дипломатів і консулів Росії Греція.