Kalush Orchestra скасували участь на фестивалі в Чорногорії через росіянку

Олег Псюк закликав не купувати квитки на цей фестиваль 28 серпня в Чорногорії всіх, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra

Український гурт Kalush Orchestra не виступатиме на фестивалі Sea Dance Festival в Чорногорії через відмову організаторів скасовувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц.

Перемовини між менеджментом гурту й організаторами фестивалю не мали успіху. На офіційне звернення від команди українців організатори заявили, що «музика має бути поза політикою».

«Ми не виступатимемо з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому скасовуємо свій виступ там», – прокоментував рішення гурту соліст Олег Псюк.

Також в Instagram Олег додав, що «бажання виступати на одній сцені» з Ніною Кравіц гурт не має.

Тож гурт «сплавляється», закликаючи не купувати квитки на цей фестиваль 28 серпня в Чорногорії всіх, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.