В Ізраїлі помер критик Кремля – російський фінансист Слава Рабінович

Аналітик свого часу відкрито звинуватив Путіна у вбивстві Нємцова

В Ізраїлі помер російський та американський інвестиційний фінансист, політичний аналітик та публіцист Слава Рабінович, який критикував президента РФ Володимира Путіна. Це сталося у вівторок, 5 липня. Інформацію щодо його загибелі підтвердив російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін на своєму каналі у Twitter.

«Слави більше немає. Сьогодні кремація. Він був світлою та сміливою людиною. Після аварії у вересні минулого року він так і не зміг вилізти з жахливих наслідків для здоров'я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам'ять», – повідомив Невзлін.

Рабінович відкрито звинувачував російського диктатора у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова. Його було вбито на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Як відомо, у вересні 2021 року в Рош-Пінні на Рабіновича наїхав автомобіль, сильно травмувавши ноги. Публіцист довго лежав у лікарні з важкими переломами – відкритий перелом обох гомілок; ліва роздроблена та пошкоджений колінний суглоб. Також були зламані пальці лівої стопи.

З того часу жодної інформації про нього в соцмережах та медіа не з'являлося.

Раніше про смерть публіциста повідомила російська журналістка Надія Кеворкова у Twitter.

В Израиле умер Слава Рабинович. 28 февраля 2015 он сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы.

Он был соседом с Немцовым. Поразился, когда табличку повесили не на тот дом.

Осенью его сбила машина, долго лежал в больнице с тяжёлыми переломами — Nadezhda Kevorkova (@KevorkovaNadia) July 5, 2022

«В Ізраїлі помер Слава Рабінович. 28 лютого 2015 року він сказав, що Нємцова замовив і вбив Путін, а ніякі не кадировці. Він був сусідом з Нємцовим. Був вражений, коли табличку повісили не на той будинок. Восени його збила машина, довго лежав у лікарні з важкими переломами», – написала вона.