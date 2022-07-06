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    Політика

    В Ізраїлі помер критик Кремля – російський фінансист Слава Рабінович

    Торік у вересні Рабіновича збила машина - В Ізраїлі помер критик Кремля – російський фінансист Слава Рабінович
    Торік у вересні Рабіновича збила машина
    фото з відкритих джерел

    Аналітик свого часу відкрито звинуватив Путіна у вбивстві Нємцова

    В Ізраїлі помер російський та американський інвестиційний фінансист, політичний аналітик та публіцист Слава Рабінович, який критикував президента РФ Володимира Путіна. Це сталося у вівторок, 5 липня. Інформацію щодо його загибелі підтвердив російсько-ізраїльський підприємець Леонід Невзлін на своєму каналі у Twitter.

    «Слави більше немає. Сьогодні кремація. Він був світлою та сміливою людиною. Після аварії у вересні минулого року він так і не зміг вилізти з жахливих наслідків для здоров'я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам'ять», – повідомив Невзлін.

    Рабінович відкрито звинувачував російського диктатора у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова. Його було вбито на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

    Як відомо, у вересні 2021 року в Рош-Пінні на Рабіновича наїхав автомобіль, сильно травмувавши ноги. Публіцист довго лежав у лікарні з важкими переломами – відкритий перелом обох гомілок; ліва роздроблена та пошкоджений колінний суглоб. Також були зламані пальці лівої стопи.

    З того часу жодної інформації про нього в соцмережах та медіа не з'являлося.

    Раніше про смерть публіциста повідомила російська журналістка Надія Кеворкова у Twitter.

    «В Ізраїлі помер Слава Рабінович. 28 лютого 2015 року він сказав, що Нємцова замовив і вбив Путін, а ніякі не кадировці. Він був сусідом з Нємцовим. Був вражений, коли табличку повісили не на той будинок. Восени його збила машина, довго лежав у лікарні з важкими переломами», – написала вона.

    Теги: росія окупанти війна путін політика смерть автомобіль Україна Twitter будинок окупація #stoprussia
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    В Ізраїлі помер критик Кремля – російський фінансист Слава Рабінович