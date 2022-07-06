Загроза ракетного удару: мер Ніжина попереджає містян про небезпеку

У разі сигналу тривоги треба негайно йти в укриття

Українців просять не нехтувати безпекою

Росіяни продовжують активно обстрілювати мирні українські міста. Однією з наступних мішеней ворога може стати Ніжин. Про це повідомив міський голова міста Олександр Кодола.

«Увага! В найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу міста Ніжина! При першому повідомлені про небезпеку, негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Подбайте про свою безпеку!», – закликав містян мер.

Ракетні обстріли мирних міст – один із засобів ворога з деморалізації мирного населення та завдання йому втрат. Ворог намагається поцілити не у військові об'єкти, а в цивільних людей та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені.

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