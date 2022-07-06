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  3. ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення)
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    Новини

    ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення)

    Говоріть правду людям, які лишилися на тимчасово окупованих територіях - ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення)
    Говоріть правду людям, які лишилися на тимчасово окупованих територіях
    фото: Офіс президента

    «Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською»

    Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 липня.

    «На півдні нашої країни, в окупованих районах, російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається. Блокують доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремось», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна президент YouTube окупація #stoprussia
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    ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення)