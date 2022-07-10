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  4. В Японії вибори. Як вбивство експрем’єра може вплинути на результати?
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    Політика

    В Японії вибори. Як вбивство експрем’єра може вплинути на результати?

    Сіндзо Абе загинув від рук убивці 8 липня - В Японії вибори. Як вбивство експрем’єра може вплинути на результати?
    Сіндзо Абе загинув від рук убивці 8 липня
    фото: Depositphotos

    Правляча партія Японії має всі шанси отримати сплеск підтримки

    В Японії в неділю, 10 липня, проходять вибори до верхньої палати, на яких правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) може отримати сплеск підтримки на тлі вбивства колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це пише Reuters.

    Вибори на місцях зазвичай сприймаються як перевірка позицій щодо чинного уряду, і останні опитування громадської думки вже вказали на високі показники правлячого блоку на чолі з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою, який вважається протеже Абе.

    Поки країна сумує, і ЛДП, і її молодший партнер по коаліції, консервативна партія «Нова Комейото» можуть виграти від потенційної хвилі симпатій, вважають політологи.

    «Правляча коаліція ЛДП-Комейто вже була на шляху до міцної перемоги, — сказав Джеймс Брейді з компанії Teneo, на якого посилається інформагентство. – Хвиля симпатій зараз може підвищити перевагу».

    Виборчі дільниці в Японії відкрилися о 7 ранку (22:00 GMT у суботу) і закриються о 20:00. (11:00 GMT). ЗМІ повідомляють, що наразі проголосували 15,3% виборців.

    Нагадаємо, Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні.

    Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

    Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

    У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

    Теги: вибори Японія вбивство Сіндзо Абе
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    В Японії вибори. Як вбивство експрем’єра може вплинути на результати?