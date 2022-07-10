В Японії вибори. Як вбивство експрем’єра може вплинути на результати?

Правляча партія Японії має всі шанси отримати сплеск підтримки

В Японії в неділю, 10 липня, проходять вибори до верхньої палати, на яких правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) може отримати сплеск підтримки на тлі вбивства колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це пише Reuters.

Вибори на місцях зазвичай сприймаються як перевірка позицій щодо чинного уряду, і останні опитування громадської думки вже вказали на високі показники правлячого блоку на чолі з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою, який вважається протеже Абе.

Поки країна сумує, і ЛДП, і її молодший партнер по коаліції, консервативна партія «Нова Комейото» можуть виграти від потенційної хвилі симпатій, вважають політологи.

«Правляча коаліція ЛДП-Комейто вже була на шляху до міцної перемоги, — сказав Джеймс Брейді з компанії Teneo, на якого посилається інформагентство. – Хвиля симпатій зараз може підвищити перевагу».

Виборчі дільниці в Японії відкрилися о 7 ранку (22:00 GMT у суботу) і закриються о 20:00. (11:00 GMT). ЗМІ повідомляють, що наразі проголосували 15,3% виборців.

Нагадаємо, Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні.

Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.