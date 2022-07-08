Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після замаху

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після того, як його розстріляли на політичному заході

Колишнього прем’єра непритомним забрали до лікарні, де його не змогли врятувати

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, в якого сьогодні вранці стріляли під час передвиборчого мітингу, помер в лікарні, пише kyodonews.

Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Нападника затримали на місці.

Після пострілу Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний, і як повідомляється, «було схоже на те, що в нього зупинилося серце».

Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.