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    Політика

    З’явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе

    Судячи з відео, Абе не одразу зрозумів, що в нього влучили - З’явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе
    Судячи з відео, Абе не одразу зрозумів, що в нього влучили
    скріншот із відео

    Політикові стріляли у спину

    У колишнього прем'єр-міністра Японії, якого вбили 8 липня, стріляли двічі, коли він говорив передвиборну промову на сцені. Про це стало відомо з нового відео інциденту, який показав місцевий телемовник.

    Чоловік підійшов ззаду й очевидно цілився в спину. На кадрах видно, що перший постріл не досяг мети.

    Вбивця з другого разу тяжко поранив 67-річного Абе. Він був на сцені, говорячи в місті Нара. Люди в костюмах, які супроводжували Абе, почали тікати, а поліція затримала стрільця і конфіскувала в нього пістолет.

    Пізніше політик помер від втрати крові в лікарні.

    Нагадаємо, нападник розповів про мотив, який спонукав його до вбивства експрем'єра Японії.

    Нагадаємо, Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Нападника затримали на місці.

    Згодом політик помер в лікарні.

    Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

    У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

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    Теги: росія окупанти Японія війна Україна поліція чоловік окупація #stoprussia
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    З’явилося відео вбивства експрем'єра Японії Сіндзо Абе