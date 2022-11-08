Держдеп відреагував на заяви Пригожина щодо втручання у вибори США

США відреагували на заяву «кухаря Путіна» про втручання у вибори

Нед Прайс вважає, без згоди вищого політичного керівництва РФ Пригожин не став би робити подібних заяв

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові дати рішучу відповідь на будь-які спроби окремих осіб, організацій або країн втрутитись у проміжні вибори. Про це він повідомив під час брифінгу.

Він зауважив, що заява Євгена Пригожина щодо втручання в американські вибори є «нахабним зізнанням» та проявом безкарності не лише його самого, але й вищого керівництва Росії.

«Та людина, яка робить такі заяви, не робила б цього, якби Кремль на певному рівні не погодив би це», – зауважив Прайс.

Посадовець вказав, що зізнання «кухаря Путіна», який користується підтримкою кремлівського режиму, свідчать про те, що цей сигнал іде, зокрема від російського уряду.

«Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії», – підкреслив речник Держдепу.

Водночас Прайс наголосив, що у разі втручання у нинішні вибори США рішуче реагуватимуть на подібні дії окремих осіб, організацій чи країн.

Нагадаємо, 7 листопада наближений до президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.

Зауважимо, видання The New York Times раніше повідомило, що Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.