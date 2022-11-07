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«Кухар Путіна» заявив про втручання Росії у вибори в США

Надія Клочко
glavcom.ua
«Кухар Путіна» заявив про втручання Росії у вибори в США
Євген Пригожин заявив, що РФ «точно, хірургічно та по-своєму» втручалася у вибори в США
фото з відкритих джерел

Євген Пригожин перед проміжними виборами до Конгресу США: «Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося»

Наближений до президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу пов’язаної з Пригожиним компанії.

«Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», – наводить відповідь бізнесмена пресслужба компанії «Конкорд».

«Кухар Путіна» заявив про втручання Росії у вибори в США фото 1

Зазначимо, що тема російського втручання у виборчі процеси стала знову актуальною перед призначеними на 8 листопада проміжними виборами до Конгресу США.

8 листопада виборці у США вирішать, хто контролюватиме парламент під час останніх двох років першого терміну Байдена. Опозиційні президентам партії традиційно проводять найкращу кампанію в середині президентського терміну. Передвиборчі опитування передбачають, що республіканці за результатами голосування майже напевне контролюватимуть Палату представників, шанси в Сенаті оцінюються приблизно порівну.

На виборах 8 листопада буде визначено всіх 435 членів Палати представників, власників 35 зі 100 мандатів Сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.

Нагадаємо, видання The New York Times раніше повідомило, що Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року. 

Додамо, власник російської приватної військової компанії «Вагнер» ​​Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», став відвертішим у своїх заявах та намагається відполірувати свій авторитет. На думку аналітиків британської розвідки, Пригожин таким чином намагається відполірувати свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки. 

Раніше повідомлялося, що засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», назвав українського президента Володимира Зеленського «симпатичним хлопцем» та відзначив його впевненість у собі.

Також Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі. 

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Теги: росія США ПВК Вагнера вибори у США

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