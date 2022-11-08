У США проходять проміжні вибори: чим вони важливі для України

Проміжні вибори в США дадуть відповідь на питання, хто контролюватиме Конгрес

Сьогодні, 8 листопада, у США проходять проміжні вибори до Конгресу. Демократичній партії президента країни Джо Байдена загрожує втрата більшості обох палат законодавчого органу країни. Результати виборів однозначно матимуть вплив на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включаючи протидію російській агресії в Україні.

Вибори, які стартують сьогодні у США, заведено називати проміжними, хоча їхня англійська назва – midterm elections, тому що вони проходять буквально в середині терміну президента. Але від президента в американській політичній системі залежить не все. Виборці вирішують, хто обійме інші виборні посади у країні – у Конгресі та Сенаті, хто стане губернатором.

Голосування визначить долю всіх 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також буде обрано губернаторів у 36 штатах.

Демократична більшість під загрозою

Як пише Washington Post, республіканцям потрібно завоювати лише п'ять місць, щоб отримати більшість у Палаті представників. Доля Сенату ще не визначена, однак опитування свідчать, що і тут Республіканська партія має великі шанси взяти гору.

Втрата більшості в обох палатах серйозно ускладнить Байдену правління країною, оскільки республіканці зможуть повністю заблокувати його порядок денний у Конгресі.

Зазначається, що від результатів цих виборів залежить, чи спробує Трамп знову домогтися обрання президентом США в 2024 році. Сам експрезидент-республіканець вже анонсував гучну заяву 15 листопада.

Уже з'явилися перші результати екзитполів, які свідчать про успіх республіканців на виборах.

Що буде з допомогою Україні

Варто зауважити, що безпековий радник США Джейк Салліван раніше запевнив: незалежно від результатів виборів до Конгресу США двопартійна підтримка України збережеться і Штати продовжать допомагати Україні боротися проти російської навали.

Водночас 4 листопада конгресвумен із Джорджії Марджорі Тейлор Грін, республіканка, трампістка і послідовниця культу QAnon, заявила, що від республіканського Конгресу Україна не отримає «ні копійки». І її погляди розділяють і інші члени Республіканської партії. Зокрема, у жовтні лідер (поки що) меншості в Палаті представників та її ймовірний майбутній спікер Кевін Маккарті заявив, що жодних «чеків без зазначення суми» Конгрес адміністрації виписувати більше не буде.

Однак лідер республіканської фракції у Сенаті Мітч Макконнелл неодноразово висловлював свою підтримку Україні, у травні він навіть їздив до Києва.

У будь-якому випадку очікується, що республіканська більшість ставитиметься до нових бюджетних асигнувань на військову та економічну допомогу Україні більш прискіпливо.

Звернення представників української громади

Для того, щоби підтримка України в Конгресі США нового скликання залишалася на найвищому рівні, представники української громади в Америці мають активно голосувати на виборах, а також максимально взаємодіяти з обранцями надалі. Про це йдеться у зверненні Українського Конгресового Комітету Америки (УККА), поширеному серед української громади.

«Голосуйте на кожних виборах! Аби максимально привернути політичну увагу до головного для нас питання – перемоги України над іноземними загарбниками», – наголошується у зверненні.

Всі, хто підтримує Україну, мають з’являтися на виборчі дільниці у якомога більшій кількості, йдеться в документі.

При цьому пояснюється, що політичні партійні осередки в США замовляють збір даних про виборців, що може включати різні дані – від історії покупок, поведінки в соцмережах, до інформації перепису населення. Це необхідно для того, щоби мати повне розуміння про потенційних виборців. Дані про осіб, які реально голосують на виборах, також є одним із критеріїв, що свідчать про політичну активність виборців у округах.

Тож, незалежно від того, хто переможе за результатами голосувань, питанням громад з високим рівнем виборчої активності приділятиметься більша увага.

Крім того, потрібно взаємодіяти з народними обранцями після того, як вони займуть свої офіси, підкреслюється в заклику. З цією метою УККА організовує «Українські дні» в Конгресі США, під час яких представники української громади відвідують своїх обранців та спілкуються з ними насамперед з питань підтримки України.

Нагадаємо, The New York Times раніше повідомило, що Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.

7 листопада наближений до президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові дати рішучу відповідь на будь-які спроби окремих осіб, організацій або країн втрутитись у проміжні вибори.

До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Кабінету президента США, постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, яка наразі тперебуває з візитом у Києві.