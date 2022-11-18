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Вибухи на «Північних потоках»: слідчі Швеції винесли вердикт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на «Північних потоках»: слідчі Швеції винесли вердикт
В атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль
Фото: Flickr

Знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії

Вибухи на газопроводах Nord Stream були результатом диверсії. Про це заявили слідчі  Швеції, повідомляє Independent.

«Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені», – йдеться у заяві прокуратури Швеції у п'ятницю.

Ці знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії, наголошується у заяві. В атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль.

Як повідомлялося, 27 вересня внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування диверсії триває.

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Теги: відео путін розслідування Швеція Північний потік

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