Вибухи на «Північних потоках»: слідчі Швеції винесли вердикт

В атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль

Знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії

Вибухи на газопроводах Nord Stream були результатом диверсії. Про це заявили слідчі Швеції, повідомляє Independent.

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«Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені», – йдеться у заяві прокуратури Швеції у п'ятницю.

Ці знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії, наголошується у заяві. В атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль.

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Як повідомлялося, 27 вересня внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування диверсії триває.